Bijna twee jaar geleden kwam Jumanji: The Video Game voor de pc en de vorige generatie consoles. Een paar weken geleden kondigde Outright Games aan dat het spel ook een PlayStation 5-versie zou krijgen. Deze is nu verschenen en in de onderstaande trailer worden de features van deze verbeterde versie kort uitgelicht.

Jumanji: The Video Game heeft namelijk enkele verbeteringen op de PlayStation 5 ten opzichte van de PS4-versie. Zo ondersteunt de game op Sony’s nieuwste console een framerate van 120 frames per seconde, evenals een dynamische 4K-resolutie en HDR. Uiteraard zijn ook de laadtijden ingekort.

Iedereen die Jumanji: The Video Game al op de PlayStation 4 bezit, krijgt een gratis upgrade naar de PlayStation 5-versie.