In 2019 verscheen er een adaptatie van de JUMANJI film voor pc en consoles. Deze game was bij lange na niet de crème de la crème van filmgames, maar het raakte toch de juiste snaar bij de fans toen.

Ondertussen zijn we bijna twee jaar na de release aanbeland en uit het niets wordt daar een heruitgave exclusief voor de PS5 aangekondigd. Je mag in deze uitgave genieten van snellere laadtijden, HDR, dynamische 4K resolutie, een framerate tot wel 120fps en natuurlijk… The Rock!

De PlayStation 5 heruitgave staat gepland voor een release op 22 oktober. Er werd helaas niet gesproken over een mogelijke update voor mensen die de PS4-versie al in hun bezit hebben.