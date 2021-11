Maandelijks worden er op meerdere momenten nieuwe games aan Xbox Game Pass toegevoegd en gezien we nu in november zijn aangekomen, heeft Microsoft een nieuw overzicht gedeeld van wat er in de pijplijn zit. Van sommige titels was het al bekend, van andere titels nog niet. Voor het gemak hieronder op een rijtje wat er zoal aan zit te komen.

Nu beschikbaar

Backbone (Cloud)

Moonglow Bay (Cloud, console en pc)

Project Wingman (Cloud en console)

2 november

Minecraft: Java and Bedrock Editions (pc)

Unpacking (Cloud, console en pc)

4 november

It Takes Two (Cloud, console en pc)

Kill It with Fire (Cloud, console en pc)

9 november

Football Manager 2022 (pc)

Football Manager 2022: Xbox Edition (Cloud, console en pc)

Forza Horizon 5 (Cloud, console en pc)

11 november

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Console)

One Step from Eden (Console en pc)

Veel moois in het vooruitzicht dus, maar ook worden diverse games na een bepaalde periode weer uit het aanbod gehaald. Dat is ook nu weer het geval, zo zullen de onderstaande titels Xbox Game Pass op korte termijn gaan verlaten.

Final Fantasy VIII HD (Console en pc)

Planet Coaster (Cloud en console)

Star Renegades (Cloud, console en pc)

Streets of Rogue (Cloud, console en pc)

The Gardens Between (Cloud, console en pc)

River City Girls (Cloud, console en pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan kan je hier terecht.