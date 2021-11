Met de komst van Sora als het laatste personage voor Super Smash Bros. Ultimate, is de party brawler nu in principe ‘af’. Alle uitbreidingen bij elkaar opgeteld zijn er maar liefst twaalf nieuwe personages toegevoegd en er zijn nog meer dan genoeg gevechten om aan te gaan.

Met zo’n immense game is het natuurlijk nog maar de vraag of men dat kan overtreffen en Masahiro Sakurai – sinds jaar en dag regisseur van de franchise – heeft zich dat ook afgevraagd. Het Japanse blad Famitsu kreeg de kans om Sakurai te spreken (vertalingen via Siliconera) en te praten over de toekomst van Super Smash Bros.

Sakurai zegt dat hij op dit moment niet bezig is met een vervolg, hij kan echter ook niet uitsluiten dat dit de laatste titel is in de geliefde franchise. De Japanner zegt dat hij moet nadenken of een nieuwe Smash-game wel een goed idee is, omdat men anders het risico loopt om de fanbase teleur te stellen. Tevens ziet de regisseur geen andere manier om een vervolg te maken zonder hem. Hij heeft wel geprobeerd om zijn taken over te dragen, maar dat bleek uiteindelijk niet te werken.

Sakurai besluit het verhaal door te zeggen dat als men graag door wil gaan met de serie, dat hij en Nintendo met elkaar moeten gaan praten om te bepalen hoe ze dit vervolg succesvol kunnen maken.