Op 2 december gaat het nieuwe Call of Duty seizoen van start en dat betekent voor Call of Duty: Warzone grote veranderingen. Verdansk zal dan uit de game verdwijnen om plaats te maken voor Caldera, een gloednieuwe map van een forse omvang. Veel hebben we er tot op heden nog niet van gezien, afgezien van wat screenshots en flarden gameplay.

De volledige map is echter online verschenen via het Twitter-account ModernWarzone en daarmee krijgen we voor het eerst een degelijke indruk van wat we mogen verwachten. Natuurlijk komt deze map met een aantal belangrijke punten, waar ongetwijfeld heftige gevechten zullen plaatsvinden. Deze punten zijn: