Sinds de opkomst van Nintendo is bekend mascotte Mario eigenlijk niet weg te denken. We zien de Italiaanse loodgieter logischerwijs veelvuldig terug in diverse games. Een bekende is natuurlijk de Mario Kart franchise, waarin je met vrienden knotsgekke races kan beleven. Het meest recente (normale) deel, Mario Kart 8 Deluxe, blijkt zelfs de succesvolste uit de reeks te zijn.

Nintendo heeft weer de laatste financiële cijfers gedeeld en hieruit kwam naar voren dat Mario Kart 8 Deluxe maar liefst 38,78 miljoen keer over de (digitale) toonbank is gevlogen. Een immens getal en dat zeker voor een game die eigenlijk een remaster is van het origineel uit 2014. Mario Kart 8 Deluxe verscheen in 2017 op de Switch en heeft dus in vier jaar tijd uitstekend verkocht.

Hieronder kan je de top 5 best verkochte Mario Kart delen bekijken, dat ook gedeeld werd. Staat jouw favoriete Mario Kart game er toevallig bij?