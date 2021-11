Rockstar Games heeft Grand Theft Auto Online van meerdere Heists voorzien die nu weer even in de spotlights staan. Om spelers te motiveren deel te nemen aan deze grotere missies, krijgt iedereen bij voltooïng dubbel zoveel uitgekeerd. Zowel in GTA$ als RP en het gaat dan om alle beschikbare Heists in de game: The Fleeca Job, Prison Break, Humane Labs Raid, Series A Funding, en The Pacific Standard Job.

Maar dat is natuurlijk lang niet alles waar je momenteel van kunt profiteren. Zo verdien je ook dubbel GTA$ bij Auto Shop Client Jobs en Exotische Exports, alsook in de terugkerende Motor Wars. Bij deze laatste krijg je trouwens ook dubbel RP. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft Rockstar nog meer in petto en de details daarvan hebben we op een rijtje gezet:

Een bonus van GTA$500K voor het voltooien van de Heist Finales van Prison Break, Humane Labs Raid, Series A Funding en The Pacific Standard Job

De Fleeca Circuit livery voor de Übermacht Cypher voor het voltooien van The Fleeca Job

Een gratis Karin T-Shirt voor het inloggen deze week

Nu beschikbaar in de Race Creator: De Dinka Veto Classic en Modern

Gratis Night Vision Goggles verkrijgbaar bij Ammu-Nation en gratis Night Vision Masks verkrijgbaar bij Vespucci Movie Masks

50% korting op Body Armor en 30% korting op alle wapens bij Ammu-Nation

40% korting op high-end appartementen, samen met hun renovaties en aanpassingen

De Lampadati Casco is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

Test Rides: de Annis ZR350, Karin Futo GTX, en Karin Previon

Zoals je hierboven al in het overzicht ziet, is het tijd om in te slaan bij Ammu-Nation en als je nog een appartement wenst, dan ben je momenteel ook voordeliger uit. Maar dat is niet het enige waar je van kan profiteren op financieel vlak. Zo zijn de volgende voertuigen ook tegen een scherpe prijs verkrijgbaar:

Mammoth Hydra – 40% korting

Buckingham Valkyrie – 40% korting

Savage – 40% korting

HVY Insurgent Pick-up – 40% korting

HVY Insurgent – 40% korting

JoBuilt Velum 5-Seater – 40% korting

Karin Technical – 40% korting

Karin Kuruma (gepantserd) – 40% korting

Als je je Prime Gaming-account koppelt aan Social Club, dan heb je weer recht op GTA$100K en tevens krijg je gratis de LCC Sanctus motorcycle als beloning. Die kan je ophalen bij Southern San Andreas Super Autos. Verder krijg je nog 70% korting op de Western Company Besra en Truffade Z-Type.