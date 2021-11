Ongeveer een jaar geleden kregen we dan eindelijk de verlossende officiële mededeling dat de Fable franchise een comeback zal maken. Deze geliefde franchise werd dood gewaand door de sluiting van Lionhead Studios in 2016, maar al snel gingen geruchten rond dat Microsoft een reboot van Fable op de planning had gezet onder leiding van Playground Games.

Deze ontwikkelaar is vooral bekend dankzij de succesvolle Forza Horizon games en heeft intussen officieel bevestigd dat ze aan een nieuwe Fable game werken. Een recente tweet doet nu zelfs aangeven dat deze Fable game al langer in ontwikkeling is dan we denken.

4 years of working on Fable at @WeArePlayground. So excited for this game. pic.twitter.com/KO099HnYSd — Tom (@deltaflux) November 5, 2021

Lead engineer Tom Golton viert namelijk dat hij intussen al vier jaar bij Playground Games aan Fable aan het werken is, wat dus zou impliceren dat de game al sinds 2017 in de maak is. Uiteraard kan hier ook pre-productie bijhoren, dus we kunnen niet met zekerheid zeggen dat de game al werkelijk vier jaar in actieve productie is. Fable is momenteel in ontwikkeling voor de Xbox Series X|S en pc en hoogstwaarschijnlijk zullen we nog wel even moeten wachten vooraleer we de game zullen zien. Bekijk hieronder nog eens de aankondiging van een jaar geleden.