De aanhoudende pandemie zorgt er voor dat veel games worden uitgesteld en er kan weer een nieuwe game aan de lijst worden toegevoegd. Ditmaal is horrorgame Scorn het slachtoffer geworden.

Eind september bracht uitgever Kepler Interactive een persbericht naar buiten, waarin te lezen was dat Scorn in 2022 uit zou komen. Dit kon ietwat vreemd genoemd worden, aangezien het de bedoeling was dat de release in 2021 zou zijn.

Er was officieel nog niets naar buiten gebracht over een uitstel, dus het was de vraag of het om een foutje ging of dat de horrorgame inderdaad pas in 2022 zou verschijnen. Dit laatste blijkt nu het geval te zijn. Je zult dus geduld moeten hebben als Scorn hoog op je verlanglijstje staat.