Met de release van Super Mario Odyssey mocht Nintendo weer een klassieker toevoegen aan hun imposante oeuvre. Helaas hebben we sindsdien niks meer gehoord over wat er in het verschiet ligt voor de Italiaanse loodgieter, een vervolg of weer een gloednieuwe game?

Wat het ook gaat worden, de geestelijke vader Shigeru Miyamoto wil dat de volgende 3D Mario “nieuwe stappen gaat zetten”. Dit vertelde de ontwikkelaar tijdens een vragenronde na de oplevering van de kwartaalcijfers. Miyamoto gaf aan dat men na de release van Super Mario Galaxy op zoek was naar een Mario game die wat meer toegankelijker is voor iedereen. Dat resulteerde in New Super Mario Bros. voor de Wii.

Het succes van Odyssey wees Nintendo erop dat het echter wel mogelijk is om een 3D Mario te maken waar spelers – jong en oud – van kunnen genieten, en de Japanner lijkt er dus naar te hinten dat ze met de volgende 3D Mario hierop kunnen voortborduren.

“When we develop software, we strive to incorporate new elements, but at the same time we want to make it easy for even first-time players to have fun.

Recently, people of all generations have been enjoying the 3D Mario game Super Mario Odyssey, so for 3D Mario going forward, we want to try expanding further in new ways.”