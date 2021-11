Eerder dit jaar werd aangekondigd dat Indiana Jones, de wereldberoemde schattenjager met de zweep, een nieuwe game zou krijgen. Deze game zal gemaakt worden door Bethesda en MachineGames, maar bijster veel weten we eigenlijk nog niet over dit project. De levende legende Todd Howard heeft nu echter een tipje van de sluier opgelicht.

Tijdens een recent interview met IGN over de huidige stand van zaken bij Bethesda, vertelde de man namelijk over zijn functie als executive producer van Indiana Jones.

“When I executive produce things, that’s a game that I’m kind of checking in on. It’s not a daily thing, it might be once a week, it might be once a month, depending on the state of the game. There’s a number of things that I executive produce, and then If I’m directing a game, that’s more of a daily activity.”

Hij vertelde hier ook bij dat de game een origineel verhaal zal vertellen en dus niet gebaseerd zal zijn op één van de films uit de franchise. Volgens hem zou MachineGames momenteel erg goed bezig zijn en hij voelt zich vereerd dat hij mag meehelpen met de vormgeving van het verhaal.

“So they’re making the game, I’m involved creatively, like ‘hey, what’s the game going to be?’ I had this original story and we’ve worked on it sort of together. I spend a little bit of time on it, they’re running with it, they’re doing an amazing job. I’m just happy to lend a hand and be involved.”

Een releasedatum is er momenteel nog niet en de precieze platforms waarop de game zal uitkomen zijn momenteel ook nog niet bekend. Gezien het feit dat Bethesda is opgekocht door Microsoft, is de kans echter wel reëel dat de game op Xbox en pc zal uitkomen.