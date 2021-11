We mogen volgend jaar weer ons best gaan doen om te overleven, want Wales Interactive heeft Sker Ritual onthuld: een survival coöp shooter die je samen met maximaal drie andere kompanen speelt. De game speelt zich af in het universum van Maid of Sker en is tevens een spirituele opvolger van die game.

De Welshe studio zegt dat Sker Ritual in het tweede kwartaal van 2022 moet lanceren voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De ontwikkelaar viert de aankondiging met een korte teaser en een aantal screenshots, die je hieronder kunt bekijken.