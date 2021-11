Vorige week trapte Rockstar Games ‘Heist Month’ af in GTA Online en dat gaat dus nog wel even door. Zo ook deze week, waarbij de focus ligt op The Doomsday Heist. Als je alle drie de finales weet te voltooien, ontvang je een bonus van GTA$500K. Daarnaast viert Rockstar de release van Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition in GTA Online, zo krijgen alle spelers gratis een ‘Wasted!’ T-shirt, alsook een Banshee Racing Livery voor de bekende gelijknamige auto.

Maar dat is natuurlijk lang niet alles wat je de komende dagen aan extra’s in de game mag verwachten, zie de details hieronder.

Triple GTA$ en RP op de terugkerende Deluxo Special Vehicle Races

Dubbele GTA$ en RP op The Doomsday Scenario Finale en Special Vehicle Work

Verdubbelde bunkeronderzoekssnelheid

50% korting op Mk II-wapenconversies en Mk II-munitie

40% korting op faciliteiten en hun upgrades en aanpassingen

De Pfister Neon is de hoofdprijs van deze week bij het Lucky Wheel

Prize Ride and Challenge: door deze week in de Top 5 van de 12 Street Race Series te eindigen, krijgen spelers de Karin Sultan RS Classic

Test Rides: de Dinka RT3000, Vulcar Warrener HKR en Annis Remus

Natuurlijk zijn er ook weer verschillende voertuigen in de aanbieding. Zo krijg je korting op de volgende auto’s:

Volatol – 40% korting

Mammoth Thruster – 35% korting

Ocelot Pariah – 35% korting

Coil Raiden – 35% korting

HVY Barrage – 35% korting

HVY Chernobog – 35% korting

Progen T20 – 35% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming, krijgen GTA$100K alleen al voor het spelen. Tevens ontvangen leden de LCC Sanctus gratis door Southern San Andreas Super Autos te bezoeken. Verder profiteren zij van 70% korting op de Western Company Besra en Truffade Z-Type tot en met 17 november.