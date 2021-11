Star Wars: Knights of the Old Republic mag gerust een klassieker binnen het RPG-genre genoemd worden. De vreugde was dan ook groot toen Aspyr Media een tijdje terug aankondigde dat de game een remake krijgt voor de PlayStation 5 en pc. In de tussentijd heeft de studio ook gewerkt aan een port van het origineel voor de Nintendo Switch.

Star Wars: Knights of the Old Republic is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en die release wordt gevierd met de onderstaande launch trailer. De game is via de Nintendo eShop te koop voor €12,49 en neemt 12 GB aan ruimte in op de Switch.