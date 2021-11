Al sinds de launch van de Nintendo Switch zijn er problemen met de Joy-Cons in de vorm van stick drift: de kleine controllers lijken soms input van de analoge sticks aan de console te geven – zonder dat je ze beweegt – waardoor je ongevraagd acties uitvoert in je spel.

Klanten sleepten Nintendo zelfs voor de rechter in de vorm van een ‘class action lawsuit’ om verhaal te halen bij de Japanse fabrikant, en Nintendo begon met het aanbieden van gratis reparaties voor de Joy-Cons. Uiteraard wil Nintendo niet voor de rest van hun bestaan Joy-Cons blijven repareren en Doug Bowser van Nintendo of America zegt dat men al sinds de release van de console bezig is geweest met het verbeteren van de controllers.

‘As we’ve gone through the first five and a half years of the Nintendo Switch, we’ve observed gameplay, we’ve observed as people have returned units how they’ve worn, and we’ve been making continuous improvements overall to the Joy-Con, including the analog stick. This latest version, Nintendo Switch OLED, has the same updated analog stick that’s now available in the original Nintendo Switch and Nintendo Switch Lite.’