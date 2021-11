Xbox-bezitters hadden zich er al bij neergelegd, dat er geen backwards compatible games meer toegevoegd zouden worden aan de al grote bibliotheek. Dit werd namelijk in 2019 gezegd door Microsoft. Toch werden er eergisteren tientallen oude titels beschikbaar gemaakt, maar dat is nu echt de laatste keer.

Volgens compatibility program lead Peggy Lo, zal het niet meer mogelijk zijn om nog meer games toe te voegen aan het backwards compatibility programma van Xbox. Dit komt omdat de limiet is bereikt. Er kunnen geen ‘nieuwe’ oude games meer bijkomen en dat komt door licenties, wettelijke en technische problemen.

“While we continue to stay focused on preserving and enhancing the art form of games, we have reached the limit of our ability to bring new games to the catalog from the past due to licensing, legal and technical constraints. Thank you for being part of this journey with us.”