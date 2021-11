Na eerdere geruchten heeft Warner Bros. vandaag MultiVersus officieel aangekondigd en het blijkt een free-to-play fighting game te zijn die in ontwikkeling is voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De game komt ook met cross-play ondersteuning en zal in 2022 verschijnen.

De focus ligt op een 2 versus 2 gameplay structuur die wat weg heeft van Super Smash Bros., maar dan met allerlei personages uit films, tv-series en meer. Hieronder de voorlopig bevestigde lijst met speelbare figuren in de game. Overigens is het ook mogelijk om 1 versus 1 te spelen en met vier man los te gaan in een free-for-all modus.

Batman (DC Comics)

Superman (DC Comics)

Wonder Woman (DC Comics)

Harley Quinn (DC Comics)

Shaggy (Scooby-Doo)

Bugs Bunny (Looney Tunes)

Arya Stark (Game of Thrones)

Tom and Jerry (Tom and Jerry)

Jake the Dog (Adventure Time)

Finn the Human (Adventure Time)

Steven Universe (Steven Universe)

Garnet (Steven Universe)

Reindog (an original character)

Om deel te nemen aan een vroege playtest, dien je jezelf hier in te schrijven. Een eerste indruk krijg je middels de onderstaande trailer.