Het is de afgelopen maanden al meerdere keren in het nieuws geweest, maar de problemen omtrent de CMOS-batterij in de PlayStation 4 en PlayStation 5 zijn inmiddels verleden tijd. Ook de Xbox Series X|S consoles kunnen tegen dit probleem aanlopen, maar Microsofts Phil Spencer heeft tegen Axios gezegd dat het Amerikaanse bedrijf kijkt naar een fix.

Het probleem zit hem in de eerdergenoemde CMOS-batterij. Mocht deze defect of uitgeput zijn en de console heeft geen toegang tot het internet (of als de Xbox servers ooit sluiten), dan is je mooie stuk hardware veranderd in een presse-papier, aangezien er geen manier is om de console te resetten en toegang te krijgen tot je content.

Een enorm probleem is het niet te noemen, omdat het makkelijk is om (zelf) de CMOS-batterij te vervangen, maar het is uiteraard goed nieuws dat Microsoft op de hoogte is en het probleem gaat aanpakken.