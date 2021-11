Het zit Six Days in Fallujah niet echt mee. We weten al meer dan tien jaar van het bestaan van deze titel, maar nog steeds is er geen releasedatum. Die zal voorlopig ook niet komen, want de game is opnieuw vertraagd.

In 2009 hoorden we voor het eerst van het bestaan van Six Days in Fallujah. Het werd echter al snel stil rond deze game, maar in 2010 wist een ‘insider’ te vertellen dat de game klaar was en eraan zat te komen. Dit was dus niet het geval en langzaam maar zeker werd duidelijk dat Six Days in Fallujah hoogstwaarschijnlijk niet meer zou verschijnen. Mede doordat uitgever Konami z’n handen er vanaf trok, omdat het nogal veel discussie teweeg bracht.

In februari van dit jaar dook de game echter weer op en werd er gemeld dat deze titel later dit jaar eindelijk in de winkels zou liggen, weliswaar in andere vorm dan oorspronkelijk ooit de bedoeling was. Een maand later werden er zelfs gameplaybeelden getoond. Helaas moeten we melden dat Six Days in Fallujah dit jaar niet meer zal verschijnen. Als je verwacht dat het uitstel van korte duur is, omdat de game al vergevorderd is, dan kom je bedrogen uit. De game is namelijk uitgesteld naar het vierde kwartaal van 2022.

Volgens chief executive officer Peter Tamte zijn er meer mensen nodig om het doel dat zij voor ogen hebben met de game te bereiken. De ontwikkelaar gaat dan ook het ontwikkelteam verdubbelen in mankracht.