In augustus verscheen Humankind en dit is een Civilization kloon die vrij hoge verwachtingen had bij velen. Humankind scoort een gemiddelde van 7.8 op Metacritic en het merendeel van de reviews zijn positief. Wie nog staat te twijfelen om deze game binnen te slepen, heeft nu de ideale kans om Humankind eens uit te testen.

Er is nu namelijk een gratis demo beschikbaar voor Humankind, waarin je lekker aan de slag kan gaan. In de demo krijg je 100 beurten tot je beschikking en je hebt de keuze uit 14 verschillende beschavingen, die uiteraard elk hun unieke eenheden hebben en andere voordelen.

Mocht je na de demo overtuigd zijn van de game, dan kan je gelijk gebruikmaken van de deals voor Humankind. Zo krijg je tot en met 1 december 20% korting op zowel de standaard als Deluxe Edition op Steam, alsook in de Epic Games Store en Microsoft Store.