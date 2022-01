De games van 2022 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – Na de komst van Skyward Sword had een aardig deel van de fans toch wel het idee dat de koek langzamerhand op begon te raken. Hoewel de Wii-game een zeer fijne game was, voelde het geheel toch archaïsch aan; het was allemaal net iets té bekend, té veilig. Nintendo ging daarom terug naar de tekentafel en besloot om de geliefde franchise radicaal te veranderen en het bleek een schot in de roos: The Legend of Zelda: Breath of the Wild lanceerde samen met de Switch en sindsdien is de game haast niet meer weg te denken uit de lijstjes met talloze andere klassiekers.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – Een vervolg was daarom een logische stap en in 2019 kwam de aap uit de mouw: Nintendo onthulde het bestaan van Breath of the Wild 2. Dit is overigens niet de echte subtitel van de nieuwe Zelda, want Nintendo vreest dat de onthulling van de titel te veel hints geeft over het verhaal van de game. Daarover gesproken: er is nog heel weinig bekend over het verhaal van de game. Na het zien van de eerste teaser lijkt de terugkeer van de grote slechterik Ganondorf een zekerheid, net als dat de map van Breath of the Wild opnieuw aanwezig is, maar niet zonder de nodige uitbreidingen.

Zo lijkt het vervolg tevens de hoogte te gaan verkennen. Skyward Sword heeft dit al uitgebreid gedaan, maar in de tweede trailer zien we meermaals gebouwen en brokken land die hoog in de lucht lijken te hangen. Nieuwe vaardigheden passeren ook de revue: Link kan namelijk de kinetische kracht van bijvoorbeeld rollende voorwerpen niet alleen stilzetten, maar ook terugdraaien. Bovendien lijkt Link ook zijn eigen bewegingen te kunnen terugdraaien en kan hij door solide materialen teleporteren. Deze vaardigheden zullen ongetwijfeld een belangrijke rol gaan spelen in de talloze puzzeltjes die Breath of the Wild 2 ons zal voorschotelen.

Voorlopige verwachting: Ondanks dat we voor nu nog eigenlijk heel weinig weten over Breath of the Wild 2, hebben we er wel al ontzettend veel zin in, en niet onterecht. Nintendo wist de franchise niet alleen nieuw leven in te blazen, maar zette meteen een nieuwe standaard voor open wereld games. Met het vervolg lijken de Japanners op de formule voort te borduren met nieuwe gebieden, vaardigheden, puzzels en vijanden. De stille hoop is uiteraard dat Nintendo heeft geluisterd naar de kritieken op het origineel en dan met name de toch ietwat gebrekkige dungeons. Naarmate er meer info vrijkomt, zullen we tevens een Alles Wat We Weten gaan opbouwen over Breath of the Wild 2, die dit jaar voor de Nintendo Switch gaat verschijnen.