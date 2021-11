Microsoft heeft in het (recente) verleden veel gedaan aan het behouden van legacy content via backwards compatibility. Daarnaast hebben ze ook ‘FPS Boosts’ toegepast op dit soort titels, wat een betere speelervaring moet opleveren. Toch lijkt het einde nu in zicht, zo heeft Microsoft al aangegeven niet nog meer games backwards compatible te maken.

In een nieuwe podcast van Iron Lords geeft Jason Ronald, directeur van project management bij Microsoft, aan dat ze ook geen plannen meer hebben voor FPS Boost op backwards compatible games. Volgens Ronald heeft de huidige techniek z’n limieten bereikt en als ze de techniek op andere titels toepassen, dan ontstaan er bijvoorbeeld game breaking bugs wat dus niet opschiet.

“We’re always looking at new ways that we can enhance titles, whether it’s resolution increases, frame rate improvements, things like Auto HDR. I’ll say right now, with the existing technique that we have with FPS Boost, we’ve tried plenty more than [the 130 FPS Boosted titles] and in some cases the vast majority of the game works great, but then we find a game-breaking bug 80% of the way through.

We’re going to continue to look for new opportunities and new ways that we can enhance titles, but we don’t have anything in the immediate future… Right now, I think we’re kind of finding where some of the limitations of our current technique is.”