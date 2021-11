Met deze week die in het teken staat van Black Friday, zijn er veel games in prijs omlaag gegaan. Dit in de Nintendo eShop, PlayStation Store en Xbox Store, alsook bij allerlei retailers. Onder aanbiedingen vallen ook services, zo kan je PlayStation Plus nu tegen een scherpe prijs aanschaffen. Maar dat is lang niet alles!

Ook Microsoft doet mee en wel met het Xbox Game Pass abonnement voor pc. Je kunt dit abonnement voor drie maanden met een Black Friday korting aanschaffen, waardoor je 33% goedkoper uit bent. Dit abonnement kost normaal gesproken € 29,99, maar is nu voor € 19,99 verkrijgbaar. Scherpe deal dus!

Om gebruik te maken van deze aanbieding kan je bij onze zustersite KaartDirect.nl terecht, waar je direct deze korting op het abonnement krijgt.