Black Friday is bijna hier en dus vliegen de aanbiedingen je letterlijk om de oren. Gisteren konden we je al melden dat er een grote PlayStation Store sale van start gaat vandaag en PlayStation Plus kan dan natuurlijk niet ontbreken. Een jaarabonnement kost normaliter € 59,99, maar scoor je nu tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

De actieprijs op dit moment is namelijk € 39,95, wat toch flink scheelt. Het abonnement is natuurlijk bij inlossen voor een jaar geldig en weet dat je kan stapelen. Dus als je een actief abonnement hebt, dan kan je dit aanvullen middels deze actie waardoor je voordeliger uit bent.

Je scoort PlayStation Plus voor € 39,95 hier bij KaartDirect.nl! Heb je een Belgisch account? Dan kun je hier terecht op KaartDirect.be!