En zo stappen we de twaalfde maand van het jaar 2021 binnen en na een drukke oktober en november, staan er ook deze maand nog wat releases op het programma. De grootste is natuurlijk Halo Infinite, die vanaf 8 december officieel verkrijgbaar is.

Ondanks dat het jaar bijna voorbij is, is het qua nieuwe games zeker nog niet gedaan de komende weken. De releases hebben we zoals altijd bij elkaar gezocht en hieronder op een rijtje gezet.

Week van 3 december

Solar Ash (PS4/PS5/pc)

Evil Genius 2: World Domination (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

Chorus: Rise as One (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S)

Morbid: The Seven Acolytes (PS4/Xbox One/Switch/pc)

Instant Sports Winter Games (Switch)

Big Brain Academy – Knappe Koppen (Switch)

Disney Classic Games Collection – The Jungle Book, Aladdin and The Lion King (PS4/Switch)

Justice Chronicles (Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

Dairoku: Agents of Sakuratani (Switch)

Week van 10 december

After the Fall (PS VR/Oculus/Steam VR/Vive Port)

Final Fantasy XIV: Endwalker (PS4/PS5)

Halo Infinite (Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

Gang Beasts (Switch)

Ever Forward (Switch)

Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered (Xbox One/Switch/pc)

Monopoly Madness (PS4/Xbox One/Switch)

Twelve Minutes (PS4/PS5/Switch)

Week van 17 december

Among Us (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch

Five Nights at Freddy’s Security Breach (PS4/PS5/pc)

Murder Diaries 3 – Santa's Trail of Blood (Xbox One/Switch/pc)

The Gunk (Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

Dinosaur Jigsaw Puzzles (Switch)

Hashihime of the Old Book Town Append (Switch)

Murder Diaries 3 – Santa’s Trail of Blood (Switch)

Week van 24 december

Week van 31 december

Geen releases

Ga jij in deze maand nog een game halen? Zo ja, laat het hieronder zeker even weten!