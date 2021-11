Strategie liefhebbers hebben wellicht weleens gehoord van de Men of War franchise, die in 2009 verscheen. Sindsdien zijn er diverse spin-offs en uitbreidingen verschenen, maar een volwaardig nieuw deel kwam maar niet uit. Daar komt nu eindelijk verandering in, want ontwikkelaar Best Way heeft het vervolg nu aangekondigd.

In Men of War II kan je aan de slag met nieuwe eenheden, locaties, campagnes en meer modi ten opzichte van het origineel. Zo kan je nu dankzij de nieuwe Front Line indicatie duidelijk zien welke richting het front wordt opgeduwd en je kunt nu ook een specifieke eenheid selecteren voor tactische manoeuvres met behulp van de ‘Direct Vision’ optie.

Verder kan je aan de slag met meer dan 45 bataljons en 300 voertuigen, die historisch accuraat zijn. De verschillende oorlogscampagnes kan je spelen in je eentje en tot en met vijf spelers in coöp. Men of War II staat gepland voor een release in 2022 voor pc, maar een exacte releasedatum ontbreekt vooralsnog.