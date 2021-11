Eind juni nog gaf BioWare aan dat het een tv-reeks gebaseerd op de Mass Effect games een goed idee vond. Nu lijkt het erop dat er effectief stappen gezet worden om een dergelijk project van de grond te krijgen. Niemand minder dan Amazon Studios zou erbij betrokken zijn.

Amazon Studios – dat onlangs de Wheel of Time serie lanceerde, maar ook nog een The Lord of the Rings adaptatie in de stijgijzers heeft staan – probeert volgens Deadline momenteel een deal te sluiten met betrekking tot de Mass Effect IP. Een tv-reeks zou hier het logische gevolg van zijn.

Wij zijn er alvast voor te vinden. Jullie ook?