Als het op stuurwielen voor racegames aankomt, heb je diverse opties tot je beschikking. Vanzelfsprekend varieert de kwaliteit nogal en als je op zoek bent naar producten in het topsegment, dan is Fanatec een uitstekend merk. Deze producent van stuurwielen heeft aangekondigd te werken aan de zogeheten ‘Gran Turismo DD Pro’.

Dit is een stuurwiel dat speciaal voor de PlayStation 5 ontwikkeld wordt en het betreft hier ook de eerste met direct drive specifiek voor die console. Om het beste van het beste te realiseren qua speelervaring voor Gran Turismo 7, werkt het bedrijf samen met Polyphony Digital. De bedoeling is dan ook dat het stuurwiel in maart 2022 verschijnt, in dezelfde maand als de release van de game dus.

Het betreft hier overigens een vrij prijzig stuurwiel, want de adviesprijs ligt op € 699,95. Hiervoor krijg je het stuurwiel en een set pedalen, dat is voorzien van het Gran Turismo merk qua branding. Het stuur zelf is bovendien uitgerust met een wit OLED-scherm en een RevLED strip om feedback te geven naargelang wat de auto doet op basis van de instellingen. De pedalenset is optioneel uit te breiden met een Tuning Kit, Clutch Kit en een Load Cell Kit.

Afgezien van de samenwerking met Polyphony Digital en een focus op Gran Turismo 7, zal dit stuurwiel ook functioneel zijn met andere games en werken op de PlayStation 4 en pc.