De Nintendo Switch heeft een aardig uitgebreide bibliotheek aan retro games en eens in de zoveel tijd worden er wat nieuwe titels aan toegevoegd. Een poos geleden werd bekendgemaakt dat er een tiental retro games van de Japanse studio Taito in Japan zouden worden uitgebracht. Deze collectie verschijnt in de maand februari 2022, maar van een eventuele release in het Westen was in eerste instantie nog geen sprake.

Dit is inmiddels veranderd, want uitgever ININ Games heeft de komst van een Westerse release bevestigd. Voor degene die graag willen weten om wat voor games het gaat, hebben we hieronder een handig lijstje van de opkomende collectie geplaatst. De tiende game ontbreekt nog op de lijst, want die is nog niet aangekondigd.

Qix (1981)

Alpine Ski (1982)

Front Line (1982)

Wild Western (1982)

Chack’n Pop (1983)

Elevator Action (1983)

The FairyLand Story (1985)

Halley’s Comet (1986)

The Ninja Warriors (1987)

De tiende game is nog niet aangekondigd.

De collectie zal zowel digitaal als fysiek verschijnen.