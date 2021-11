De afgelopen weken stonden de Heists in GTA Online centraal en dat wordt nu afgesloten met een focus op The Cayo Perico Heist. Spelers die de finale weten te voltooien, ontvangen diverse extra’s en het doelwit is het Panther Statue.

Als je snel extra geld en RP wilt verdienen, dan is het interessant om in een kart te stappen. Zo krijg je dubbele GTA$ en RP bij deelname aan Kart Krash: Full Auto en Overtime Rumble. Verder komt de wekelijkse update nog met de volgende punten.

Dubbele GTA$ en RP op Kart Krash: Full Auto en Overtime Rumble

Dubbele GTA$ en RP op A Superyacht Life Contact-missies

Verdien een gratis Orange Skull Emissive Mask voor het voltooien van The Cayo Perico Heist Finale

Gratis Orange Glow Shades voor het voltooien van een Prep Mission voor The Cayo Perico Heist

Panther Statue is het primaire doelwit voor de eerste playthrough van The Cayo Perico Heist deze week

GTA$500.000 en een gratis Still Slipping Friend Tee, om deze week op elk moment te spelen.

LS Car Meet Prize Ride: de Annis ZR350

Testritten: Karin Calico GTF, Pfister Comet S2 en de Vapid Dominator ASP

Lucky Wheel-podiumvoertuig: de Grotti Visione

Qua kortingen mag je ook niet klagen, zo kun je momenteel de Kosatka onderzeeër met 35% korting aanschaffen. Datzelfde geldt ook voor de modificaties en upgrades voor deze onderzeeër. Gezien karts een belangrijke rol opeisen deze week met hun dubbele beloningen, kun je de onderstaande karts met korting aanschaffen. Verder is er een korting van 40% van toepassing op alle superjachten en diens upgrades, renovaties en aanpassingen.

Kurtz 31 Patrol Boat – 40% korting

Sparrow – 40% korting

Kraken Avisa – 40% korting

Weaponized Dinghy – 40% korting

Vapid Slamtruck – 40% korting

Tot slot zijn de onderstaande voertuigen nog met een leuke korting verkrijgbaar:

Karin Calico GTF – 40% korting

Grotti X80 Proto – 50% korting

RO-86 Alkonost – 50% korting

Imponte Deluxo – 50% korting

Declasse Scramjet – 50% korting

Mammoth Avenger – 50% korting

Ocelot Stromberg – 50% korting

Pegassi Toreador – 50% korting

Pegassi Oppressor – 50% korting

Pegassi Oppressor Mk II – 50% korting

Buckingham Luxor/Luxor Deluxe – 50% korting

Mocht je over Prime Gaming beschikken, dan kun je dit natuurlijk aan je Rockstar Games Social Club-account linken. Dit levert je ook deze week weer GTA$100K op, maar verdere bonussen ontbreken helaas.