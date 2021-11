Grim Dawn, de action RPG van ontwikkelaar Crate Entertainment, komt na de oorspronkelijke release in 2016 op pc eindelijk ook aanstaande vrijdag uit op de Xbox One. Dit is voor het eerst dat console spelers ook aan de slag kunnen gaan met het spel.

De Xbox versie van Grim Dawn zal op het moment van release beschikken over alle updates en uitbreidingen die zijn uitgebracht over de jaren. Zo zullen spelers gelijk aan de slag kunnen met The Crucible modus en de Ashes of Malmouth en The Forgotten Gods uitbreidingen.

Grim Dawn is qua gameplay en perspectief te vergelijken met de Diablo franchise, mocht je dus op zoek zijn naar een nieuw isometrisch rollenspel avontuur, dan raad ik je aan om de onderstaande trailer even te bekijken om te zien of Grim Dawn iets voor jou is. Met de Xbox release van deze game en het overwegende succes van de pc-versie, lijkt een vervolg op Grim Dawn niet ondenkbaar. Maar, er is nog geen officieel woord over een vervolg behalve dat Crate Entertainment geïnteresseerd is in een terugkeer naar de wereld van Grim Dawn.

Grim Dawn komt vrijdag 3 december 2021 uit op de Xbox One en zal dus ook te spelen zijn op Xbox Series X|S consoles.