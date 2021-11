Eerder al lekte de Microsoft Store twee Xbox demo’s, die live zouden gaan tijdens of na de aankomende The Game Awards ceremonie. Het ging om Nobody Saves The World en Mind Scanners, twee titels die binnenkort dus in meerdere of mindere mate speelbaar zullen zijn.

Nu heeft de Microsoft Store nog dertien extra demo’s onthuld, die eveneens de subtitel TGA21 (oftewel: The Game Awards 21) meedragen. We hebben ze hieronder even opgelijst, zodat je zelf verder onderzoek kan doen. The Game Awards 2021 vindt plaats op 9 december.