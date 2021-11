Gisteren kon je bij ons lezen dat er een nieuwe website was opgedoken, die mogelijk hint naar de nieuwe BioShock-game die al even in ontwikkeling is, maar waar we nog niets over weten. Deze website is meteen de start van een stroom aan geruchten gebleken, want de eerste zijn nu opgedoken.

Volgens Oops Leaks is een nieuw deel momenteel volop in ontwikkeling en deze heeft op dit moment de titel: BioShock Isolation. Dit kan nog veranderen, dus het is even afwachten hoe de game uiteindelijk zal heten. Het verhaal zal zich afspelen in een stad waar het er niet bepaald leuk aan toegaat, waarvan de locatie volledig nieuw is voor de franchise.

Het spel wordt volgens de geruchten gemaakt door de meest ervaren mensen van Irrational Games en er wordt gebruikgemaakt van Unreal Engine 5 om de game vorm te geven. De nieuwe BioShock zal volgens Oops Leaks niet tijdens The Game Awards van dit jaar worden onthuld, maar in het eerste kwartaal van 2022.

Het logo is ook al gelekt en dat check je hieronder.