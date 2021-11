Het is via de Microsoft Edge browser mogelijk om Xbox games te spelen via de Cloud Gaming functie die Microsoft aanbiedt. De beeldkwaliteit kan bij gebruik echter tegenvallen en daar heeft Microsoft nu wat op gevonden. Zo laten ze weten dat ze een nieuwe feature aan het uitrollen zijn onder de noemer ‘Clarity Boost’. Dit zorgt voor optimalisaties bij het streamen van games.

Deze feature wordt uitgevoerd aan de kant van de speler, dus het is aan de speler zelf of er gebruik van wordt gemaakt. Op dit moment is de functie enkel beschikbaar in Microsoft Edge Canary, wat een experimentele versie van de bekende browser is. Zie het dus als een uitgerolde functie in een testomgeving.

Een kleine groep gebruikers kan hier dus gebruik van maken, de bedoeling is echter dat de functie in 2022 naar de normale versie van Edge uitgerold wordt. Als je het al even wilt uitproberen, dan kan dat via de Edge Canary versie, die je hier kunt downloaden.

Om een beter beeld van de functie te krijgen, zie de afbeelding hierboven. Meer informatie hier.