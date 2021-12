Ben je de talloze remakes en remasters nog niet beu? Dan kan jij indie ontwikkelaar Eyeballistic misschien wel helpen! Deze studio zette een petitie online, waarin ze uit de doeken doen dat ze van plan zijn om een remake te maken van de Mortal Kombat Trilogy. Deze trilogie, die bestaat uit Mortal Kombat, Mortal Kombat II, Mortal Kombat 3 en Ultimate Mortal Kombat 3, stamt uit 1996 en zou dus wel eens een comeback kunnen maken.

Klein probleempje: Warner Bros., de eigenaar van het IP, ziet momenteel niet in waarom deze remake gemaakt zou moeten worden. Ed boon, co-creator van Mortal Kombat, zou alleszins wel fan zijn van het idee, maar om Warner Bros. te overtuigen heeft de ontwikkelaar meer handtekeningen nodig. Specifiek wil men de game overzetten naar Unreal Engine 5 om zo te mikken op een 4K-resolutie met 60 frames per seconde. Lijkt jou dit wat? Teken dan zeker de petitie even!