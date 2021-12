Verrassingen zijn altijd leuk, zeker als het over nieuwe toevoegingen aan de Xbox Game Pass catalogus gaat. Zonder enige voorafgaande officiële aankondiging van Microsoft zelf, werd immers een nieuwe game toegevoegd.

Het gaat hier om Generation Zero, een coöp openwereldgame van Avalanche Studios, waarin je het opneemt tegen een hoop machines in het Zweden van 1989. Deze toevoeging is waarschijnlijk geen toeval, want ook de ‘Resistance’ update is intussen verkrijgbaar. Die update fixt heel wat problemen met de game én voegt base building toe. Toen de game initieel uitkwam, waren reacties niet erg positief. Misschien kan een update zoals deze opnieuw leven in de titel blazen?

Check hieronder een nieuwe trailer.