Microsoft heeft weer bekendgemaakt wat Xbox Game Pass abonnees vanaf morgen en later deze maand mogen verwachten. De grootste release is natuurlijk Halo Infinite, die vanaf 8 december beschikbaar is. Maar buiten die titel om zijn er nog diverse andere games die aangeboden zullen worden.

Zoals gebruikelijk hebben we alle aanstaande releases weer op een rijtje gezet, zodat je een duidelijk overzicht hebt.

2 december

ANVIL (Cloud en pc)

Archvale (Cloud, console en pc)

Final Fantasy XIII-2 (Console en pc)

Lawn Mowing Simulator (Cloud, console en pc)

Rubber Bandits (Cloud, console en pc)

Stardew Valley (Cloud, console en pc)

Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, console en pc)

7 december

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, console en pc)

8 december

Halo Infinite (Cloud, console en pc)

9 december

One Piece: Pirate Warriors 4 (Cloud, console en pc)

14 december

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, console en pc)

Among Us (Console)

Ook in december zullen er weer wat games uit de service verdwijnen. De onderstaande titels zijn vanaf 15 december niet langer beschikbaar via Xbox Game Pass:

Beholder (Cloud en console)

The Dark Pictures: Man of Medan (Console en pc)

Guacamelee! 2 (Cloud, console en pc)

Wilmot’s Warehouse (Cloud, console en pc)

Unto The End (Cloud, console en pc)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, console en pc)

