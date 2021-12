In de afgelopen periode hebben we al meermaals berichten kunnen publiceren over de nieuwe map voor Call of Duty: Warzone. De map Caldera zal op 8 december beschikbaar zijn voor Vanguard kopers en zij hebben zo 24 uur eerder toegang dan alle andere Warzone spelers. Op 9 december is Caldera voor iedereen beschikbaar en Activision heeft nu meer details naar buiten gebracht over deze map.

Zo kan je allereerst hierboven de lay-out van het eiland bekijken en deze is zoals je kunt zien verdeeld over 15 verschillende districten. Op het blog van Call of Duty kan je van elk gebied een afbeelding vinden en daar is tevens een korte beschrijving te lezen. Hieronder kan je nog de eerste trailer van Caldera bekijken en we hebben de verschillende districten op een rijtje gezet.

Districten op de Caldera map: