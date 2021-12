Call of Duty: Warzone werd gelanceerd met de map Verdansk en pakweg een jaar geleden kwam daar Rebirth Island bij, waar het conflict op een wat compactere schaal verderging. Op 9 december verschijnt de Caldera map en het blijkt dat Rebirth Island net zoals Verdansk uit de game zal verdwijnen.

Waar dat voor Verdansk permanent is, hoeven liefhebbers van Rebirth Island niet te vrezen. Activision geeft aan dat de geliefde map op een later tijdstip zal terugkeren. Dit nog tijdens het eerste seizoen dat binnenkort eveneens van start gaat. Dit is een trend die we in meerdere Battle Royale shooters terugzien. Zo hanteert EA hetzelfde principe in Apex Legends wanneer er een nieuwe map verschijnt.

Voordat Rebirth Island voor een tijdje stof zal verzamelen in het archief van Activision, zal er voorafgaand het aankomende seizoen een speciale gelegenheid zijn. Er zullen dan namelijk speciale Rebirth Island playlists verschijnen – voor zowel Resurgence als Mini Royale. Tijdens het seizoen zal een soortgelijke playlist met enige regelmaat terugkeren, waardoor Rebirth Island opnieuw te bezoeken valt.