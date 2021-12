Met de release van The Matrix Resurrections in het vooruitzicht, is het eigenlijk gek dat er nog geen game is aangekondigd. Toch blijkt er wel degelijk iets op stapel te staan, want The Matrix Awakens is opgedoken in de backend van de PlayStation Store.

Veel meer dan de onderstaande afbeelding hebben we niet, maar hieruit leren we wel dat de game een ‘Unreal Engine 5 Experience’ is. Mogelijk gaat het om een soort interactieve extra die gemaakt is met de nieuwste engine van Epic Games.

Het is afwachten wat het gaat worden en er bestaat een zeer goede kans dat we tijdens The Game Awards meer te horen krijgen.