Serious Sam 4 kwam in september 2020 uit voor de pc. Vorige maand doken er consoleversies van de shooter op, dit op de website van de Duitse ratinginstantie USK. Nu is de game daadwerkelijk te spelen op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Het vierde deel van Serious Sam heeft dus een zogenaamde ‘stealth drop’ gehad, aangezien deze nooit een releasedatum voor current-gen consoles heeft gekregen. Sterker nog, het spel was niet eens officieel aangekondigd voor de huidige generatie consoles.

Er zit echter wel een addertje onder het gras. Wil je Serious Sam 4 spelen, dan ben je verplicht om de ‘Serious Sam 4 – Launch Bundle’ te kopen, die €39,99 kost. Deze bevat het vierde deel, plus de Serious Sam Collection, die weer Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter en Serious Sam 3: BFE bevat. Dit samen met de uitbreidingen “The Legend of the Beast” en “Jewel of the Nile”.

Ben je een Xbox Game Pass-abonnee, dan kan je de Serious Sam 4 – Launch Bundle zonder betaling downloaden en spelen. Dit geldt ook voor pc-bezitters die lid van de gameservice van Microsoft zijn.