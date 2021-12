Met de introductie van de Nintendo Switch OLED, introduceerde Nintendo ook een nieuw dockstation voor de handheld. Het grootste verschil ten opzichte van de gewone dock is dat deze een LAN-aansluiting heeft, maar een USB-poort mist. Mocht je nu de wens hebben om over te stappen zonder een Nintendo Switch OLED te hoeven kopen, dan is dat mogelijk.

Nintendo biedt het OLED dockstation namelijk ook los te koop aan. In de Nintendo eShop voor de Benelux wordt dit station voor € 69,99 aangeboden, waarbij je de keuze hebt uit een wit en zwart model. Tevens kun je de losse witte klep aanschaffen, die kost € 4,99.

Weet wel, dit dockstation bevat geen bijgeleverde HDMI kabel of AC-adapter en ook heeft Nintendo vooralsnog niet te kennen gegeven dit los bij retailers aan te bieden. Je bent dus op de Nintendo eShop aangewezen voor de aanschaf van dit product.

