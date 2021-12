Met de komst van The Game Awards 2021 vannacht wordt er veel gespeculeerd over welke games daar getoond zullen worden. Een van de titels waar veel mensen van denken dat deze voorbij komt is het vervolg op Breath of the Wild. Volgens Nintendo insider Nate the Hate en journalist Jeff Grubb zal dat echter niet het geval zijn.

Beide heren hebben in een podcast laten weten dat zij denken dat het nieuwe avontuur van Link in ieder geval niet voor de E3 van 2022 zal worden getoond. De game zal volgens hen tijdens de belangrijke beurs – die ergens in juni zal plaatsvinden – gepresenteerd worden of Nintendo zal een speciale Nintendo Direct-aflevering over het vervolg op Breath of the Wild opzetten.

Waar deze veronderstelling precies vandaan komt is niet helemaal duidelijk, maar doorgaans is Grubb vrij goed ingelicht. Hij stelt ook dat de eerstvolgende trailer de officiële titel zal onthullen, want ook die is nog altijd onzeker.