Call of Duty: Warzone werd gisteren voorzien van een gloednieuwe map, die tijdelijk exclusief toegankelijk was voor kopers van Call of Duty: Vanguard. De release van de nieuwe map trok natuurlijk veel spelers aan en hoewel de servers het prima wisten te houden, blijkt de nieuwe map verre van vlekkeloos in elkaar te zitten.

Spelers, waaronder ondergetekende, hebben te maken met veel visuele issues. Zo worden textures niet ingeladen, glitchen skins half door wapens heen, het geluid is lang niet overal even goed en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Sterker nog, zelfs de stim glitch is terug en dat is toch een beetje een sneue constatering.

Raven Software heeft aangegeven de map gebouwd te hebben op basis van spelersfeedback en dit zou in technisch opzicht, alsook qua gameplay moeten resulteren in een map die van hogere kwaliteit is dan Verdansk. Die belofte wordt verre van waargemaakt, want het internet stroomt inmiddels over met allerlei technische problemen.

Dat heeft de ontwikkelaar uiteraard ook opgemerkt en ze hebben laten weten te kijken naar de vele issues. Wanneer er een update verschijnt is nog niet bekend, maar het valt te hopen dat die snel arriveert.

“Some players are experiencing visual inconsistencies with Weapon and/or Operator models. We are investigating various performance related issues on the PlayStation platform.”