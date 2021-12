Doe je niets liever dan steden bouwen in diverse games? Word je er helemaal blij van als het in een historisch tijdperk is? Dan hebben we voor jou goed nieuws, want Anno 1404 History Edition is nu gratis voor pc-spelers. Deze titel kan je kosteloos binnenslepen tot en met 14 december.

Deze gratis bundel is onderdeel van het 35-jarige jubileum van Ubisoft en eerder waren Assassin’s Creed Chronicles Trilogy en Splinter Cell: Chaos Theory al gratis. Deze editie geeft je toegang tot vier delen uit de Anno franchise en alle bijbehorende uitbreidingen. Verder zijn de oudere games voorzien van een nieuw jasje en de resoluties zijn in sommige gevallen opgehoogd naar Ultra HD kwaliteit.