Mocht je nog op zijn, dan heb je vanaf 02.00 uur zeker wat om naar te kijken. Dan staat de laatste grote show van het jaar op het programma en dat is natuurlijk The Game Awards. Hier zullen de nodige prijzen uitgereikt worden, waaronder die voor game van het jaar.

Tegelijkertijd staat deze show altijd in het teken van nieuwe trailers en de nodige aankondigingen en dat is dit jaar niet anders. De show zal een uur of drie duren en je volgt het hier natuurlijk op PlaySense. Uiteraard volgen we het live, dus het laatste nieuws zul je hier ook terug kunnen lezen.