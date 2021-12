Dramatic Labs – een samenwerking van voormalig medewerkers van Telltale Games – heeft zojuist een nieuwe game onthuld die zich afspeelt in het Star Trek-universum. De game zal dezelfde avonturen stijl hanteren als eerdere titels van Telltale.

Star Trek: Resurgence speelt zich af na de gebeurtenissen van Star Trek: The Next Generation. Spelers stappen in de schoenen van First Officer Jara Rydek en Engineering Crewperson Carter Diaz. Zij ontrafelen het mysterie achter twee buitenaardse samenlevingen, gaandeweg ontmoeten zij natuurlijk nieuwe en terugkerende personages uit het bekende universum.