The Game Awards is voor uitgevers en ontwikkelaars altijd een goed excuus om een nieuwe trailer beschikbaar te stellen van aankomende titels. Sharkmob AD doet hier ook aan mee en heeft een nieuwe video uitgegeven van Vampire The Masquerade – Bloodhunt. Deze check je onder dit bericht.

Bloodhunt maakt deel uit van de World of Darkness-serie en is een free-to-play Battle Royale-game. Pc-bezitters hebben net een Early Acces-periode achter de rug en de ontwikkelaar zal van de vergaarde feedback gebruik maken om het spel in de komende tijd te verbeteren.