Dune was in de jaren 90’/begin 2000 een populaire serie, maar werd snel daarna laten vallen. Als je al geruime tijd hebt gehoopt op een nieuw deel in de reeks, dan gaat je wens eindelijk in vervulling. Dune: Spice Wars komt namelijk naar pc.

Dune: Spice Wars is een ‘4X elements’ realtime strategy-titel waarin je de controle moet zien te krijgen over Arrakis. Om dit voor elkaar te krijgen moet je rivaliserende facties verslaan. Niet alleen door middel van gevechten, maar ook door het gebruik van spionnen en politieke spelletjes.

Het nieuwste deel in de Dune-reeks zal ergens volgend jaar uitkomen. Voordat het spel in de (digitale) winkels ligt, zal er wel eerst een early access-versie beschikbaar worden gesteld.

De aankondiging van Dune: Spice Wars ging gepaard met een trailer en die kan je hieronder bekijken.