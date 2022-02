Na het recente grote succes van de verfilming van de Dune romans, komt er binnenkort ook een nieuwe game uit die zich afspeelt op de planeet Arrakis, ofwel Dune. Dune: Spice Wars werd tijdens The Game Awards afgelopen december aangekondigd met een cinematische trailer, en nu kunnen we dan eindelijk ook zien hoe de game er in actie uitziet.

Ontwikkelaar Shiro Games en uitgever Funcom gaven met de nieuwe trailer ook wat nieuwe informatie vrij over de release van het spel. We wisten al dat het spel eerst in early access zou uitkomen op Steam, maar nu weten we ook in welke periode we het spel mogen verwachten, namelijk aankomende lente. Na de early access Launch op Steam staan er een aantal grote content updates gepland, zo belooft Shiro Games de toevoeging van multiplayer, nieuwe facties en een campagnemodus.

Het grote succes van de film zal geheid wat extra aandacht naar deze game brengen. Mocht je nou helemaal gek zijn van Dune, maar niet van strategie games houden, wees dan niet teleurgesteld. Funcom is namelijk ook bezig met de ontwikkeling van een open world survival multiplayer game die zich afspeelt in het Dune universum.

Een release op andere platformen is helaas nog niet bekendgemaakt, maar de mogelijkheid is er natuurlijk altijd. Je kan de gameplay trailer van Dune: Spice Wars hieronder bekijken.